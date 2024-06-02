Над Белгородской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника

Попытки ВСУ атаковать регион пресекли с 16:05 до 16:20. Отмечается, что одну противокорабельную ракету «Нептун» и три БПЛА сбили дежурные средства ПВО.

Над Белгородской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Попытки ВСУ атаковать регион пресекли с 16:05 до 16:20. Отмечается, что одну противокорабельную ракету «Нептун» и три БПЛА сбили дежурные средства ПВО.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей. Кроме того, при детонации боеприпаса погиб замглавы администрации Корочанского района, секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко.