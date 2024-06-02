На телеканале СТС показали снятый в Рязани выпуск шоу «Рогов в городе»

Героиня оценила новый образ. «Ты меня просто заново родил, честное слово», — сказала рязанка Соня Мельник.

В воскресенье, 2 июня, на телеканале СТС показали снятый в Рязани выпуск «Рогов в городе». Героиней шоу стала Соня Мельник.

Во время прогулки по территории Кремля Александр Рогов заявил, что Рязань — красивый город с уникальной архитектурой. Возле памятника Есенину он читал стихи. Кроме того, Рогов посетил улицу Почтовую.

Как отметили в выпуске, найти помещение для съемок финала стилисту оказалось непросто. Сначала он посетил библиотеку Горького, но в итоге назвал ее «тяжелым местом». Так, финал съемок прошел в ДК «Приокский».

Героиня оценила новый образ. «Ты меня просто заново родил, честное слово», — сказала Мельник.

Рогов в конце выпуска выразил надежду, что преображение добавит девушке смелости и уверенности в себе.

Полный выпуск шоу можно посмотреть по ссылке.

Напомним, героиней шоу «Рогов в городе» стала рязанка Соня Мельник.