Команда РГРТУ заняла призовое место в соревнованиях по спортивному программированию в Севастополе

Команда РГРТУ заняла призовое место в соревнованиях по спортивному программированию «Код мира» в Севастополе. Об этом сообщили в официальной группе вуза во «ВКонтакте».

Международный фестиваль проходил с 30 мая по 1 июня.

Более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Азербайджана, Южной Осетии и Кыргызстана собирались в Крыму, где демонстрировали свои силы на хакатоне в дисциплине «продуктовое программирование». В течение трех дней участники создавали функциональные продукты — решали кейс от IT-компании «Т1».

Регион на данном мероприятии представляли студенты из команды BiTech РГРТУ, которая заняла первое место в чемпионате Рязанской области по продуктовому программированию в этом году. Вуз представили Иван Воронин, Александр Трепалин, Яков Соколов.

По итогам соревнований команда вошла в ТОП-10 призовых мест и заняла четвертое место с призовым фондом в 200 000 рублей.

Фото: группа РГРТУ во «ВКонтакте»