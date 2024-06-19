Жительница Ряжска украла кошелек и сожгла чужие документы

Возбуждено уголовное дело.

В Ряжске у жителя Подмосковья украли кошелек с деньгами и документами. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что в ряжском магазине случайно оставил кошелек с деньгами и личными документами. Мужчина поделился, что трудится в командировке в Ряжском районе и приехал в райцентр за покупками. Расплатившись за покупки, он мог выронить или оставить на прилавке кошелек 2400 рублей, паспортом и водительским удостоверением. Когда житель Подмосковья заметил пропажу и вернулся в магазин, то кошелек там не нашел.

Оперативники уголовного розыска опросили сотрудников магазина. Правоохранители установили людей, которые видели, как посетительница поднимала кошелек с пола. Им показалось, что женщина обронила и поднимала свой кошелек.

Правоохранители выяснили, что к краже причастна 21-летняя жительница Ряжска. Ее нашли и задержали. Также у нее изъяли похищенный кошелек.

По предварительной информации, девушка случайно заметила на полу магазина в Ряжске кошелек и забрала его себе. Дома она взяла из него 2400 рублей. Понравившийся кошелек она оставила себе, а паспорт и водительское удостоверение сожгла в печи.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Повреждение документов» и «Кража».