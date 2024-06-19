В Сараях мужчина угрожал сожительнице ружьем

Его осудили на восемь месяцев лишения свободы условно.

В Сараях мужчина угрожал сожительнице ружьем. Об этом в среду, 19 июня, сообщил ИД « Пресса ».

Установлено, что ссора между мужчиной и женщиной произошла в декабре 2023 года. 49-летний сараевец схватил ружье, пригрозил, что застрелит возлюбленную, и выстрелил в воздух. Только когда дебошир успокоился, сожительница смогла уйти из дома и вызвать полицию.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев условно с испытательным сроком в один год.