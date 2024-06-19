В Рязанской области стартовал региональный этап Спартакиады пенсионеров России

В Рязанской области стартовал региональный этап Спартакиады пенсионеров России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В среду, 19 июня, на рязанском стадионе ЦСК состоялось открытие областного этапа Спартакиады пенсионеров России, организованной в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В этом году участниками регионального тура стали 119 жителей Рязанской области старше 55 лет.

В Спартакиаде участвуют 14 команд муниципалитетов, в каждой из которой по 9 человек. Они будут соревноваться в дартсе, шахматах, пулевой стрельбе, настольном теннисе и легкой атлетике.

«Наша задача — это не только показать результат, хотя это очень важно, и мы уже входили по отдельным видам программы в 10-ку сильнейших, главное для нас также приобщить старшее поколение к занятиям физической культурой и спортом», — заявила председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Воробьева.

Состязания пройдут в личном и общекомандном первенствах. Команда-победитель областного тура представит регион на Всероссийском финале, который пройдет этой осенью.