В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами
Мероприятия проводит Госавтоинспекция.
В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами. Об этом сообщило региональное УМВД.
Мероприятия проводит Госавтоинспекция. Рейды направлены на пересечения нарушений ПДД, связанных с управлением машинами с заведомо подложными регистрационными знаками, а также транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.
При выявлении нарушений водителей привлекут к административной ответственности.