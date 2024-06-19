В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами

Мероприятия проводит Госавтоинспекция.

В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами. Об этом сообщило региональное УМВД.

Мероприятия проводит Госавтоинспекция. Рейды направлены на пересечения нарушений ПДД, связанных с управлением машинами с заведомо подложными регистрационными знаками, а также транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.

При выявлении нарушений водителей привлекут к административной ответственности.