В Рязанской области 20 июня ожидаются грозы и до +30 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг, 20 июня, ожидаются грозы и до +30 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c, днем местами порывы 15-20 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +14, +19 градусов, днем местами жара +25, +30 градусов.