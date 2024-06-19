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В рязанской Горроще администрация не может убрать бесхозные ГАЗели
Отмечается, что автомобили мешают проезду экстренных служб более трех лет.

В рязанской Горроще администрация более трех лет не может убрать бесхозные ГАЗели, которые препятствуют проезду экстренных служб. Пост об этом в среду, 19 июня, опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

"На ул. Полетаева 26, стоят сгнившие две ГАЗели и Мерседес Спринтер (с 2021 года, судя по картам Google). Они мешают проезду троллейбусов. А Спринтер стоит в проезде, во двор зимой не могла заехать скорая. Иногда появляется хозяин машин и использует их как сарай", — написал автор публикации.

Рязанец подчеркнул, что были отправлены жалобы на городской Telegram-бот, после чего на Мерседес повесили постановление, но его сорвали через несколько дней.