В рязанской Горроще администрация не может убрать бесхозные ГАЗели

Отмечается, что автомобили мешают проезду экстренных служб более трех лет.

В рязанской Горроще администрация более трех лет не может убрать бесхозные ГАЗели, которые препятствуют проезду экстренных служб. Пост об этом в среду, 19 июня, опубликовал Telegram-канал « Подслушано в Рязани ».

"На ул. Полетаева 26, стоят сгнившие две ГАЗели и Мерседес Спринтер (с 2021 года, судя по картам Google). Они мешают проезду троллейбусов. А Спринтер стоит в проезде, во двор зимой не могла заехать скорая. Иногда появляется хозяин машин и использует их как сарай", — написал автор публикации.

Рязанец подчеркнул, что были отправлены жалобы на городской Telegram-бот, после чего на Мерседес повесили постановление, но его сорвали через несколько дней.