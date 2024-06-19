В Рязани закончились поиски двух пропавших мужчин

Пропавшего 18 июня Сергея Белехова нашли живым. Также волонтеры сообщили, что пропавшего в Рязанском районе 89-летнего Василия Столярова нашли живым.

В Рязани закончились поиски двух пропавших мужчин. Об этом сообщается в группе ПСО «Мещера».

Пропавшего 18 июня Сергея Белехова нашли живым. Напомним, его поиски проходили в Рязани.

Также волонтеры сообщили, что пропавшего в Рязанском районе 89-летнего Василия Столярова нашли живым. Его поиски велись с 17 июня.