В Рязани в 2023 году восемь несовершеннолетних стали мамами

Для помощи девочкам в областном центре работает проект «Маленькая мама».

Начальник отдела аппарата комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Александра Батурина на комитете по соцвопросам в среду, 19 июня, заявила, что в Рязани в 2023 году восемь несовершеннолетних стали мамами. На обсуждении побывал корреспондент РЗН. инфо.

С 2023 года запущен проект «Маленькая мама», который помогает несовершеннолетним беременным. Он реализуется совместно с комплексным центром «Семья». Во всех установленных случаях девочки сохранили беременность. Все дети воспитываются в семьях.

По словам Батуриной, специалисты узнают о случаях беременности несовершеннолетних от медорганизаций. После этого общаются с девочками и родителями и узнают, нужна ли им помощь, а также организуют работу с психологами и правоохранительными органами.

Кроме того, несовершеннолетним помогает «Добротека», которая дает нуждающимся в прокат детский инвентарь.

Как уточнила докладчик, у несовершеннолетних мам есть возможность обучаться в школе № 74 на очно-заочной форме. Большинство девочек выбирают индивидуальный план, когда составляется график и консультации. Тогда, по словам Батуриной, несовершеннолетние могут спокойно осваивать программу и отчитываться.

«Мы не пропагандируем маленьких мам в данном случае. Но, попавшим в беду девочкам, надо помочь. Это огромный стресс [для них], для семьи [ранняя беременность]. В данном случае каким-то образом надо помочь, чтобы не исковеркать будущую жизнь ребенка и самой мамы», — сказала глава гордумы Татьяна Панфилова.