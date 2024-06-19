В Рязани отменили концерт группы «Агата Кристи»

В посте подчеркнули, что концерт отменили по независящим от артиста, организатора и площадки причинам.

В Рязани отменили концерт группы «Агата Кристи». Об этом сообщает в сообществе мероприятия «Вконтакте».

В посте подчеркнули, что концерт отменили по независящим от артиста, организатора и площадки причинам.

«Деньги за электронные билеты поступят на карточный счет автоматически. Билеты, купленные в кассах, необходимо вернуть в места приобретения», — отметили в сообщении.

Мероприятия должно было пройти 21 июня.