В Рязани осудили пять офицеров ВКС России за кражу авиационного топлива
По данным следствия, в 2022 году офицеры украли топливо, принадлежащее Минобороны на сумму более 12 млн рублей.
В Рязани осудили пять офицеров ВКС России за кражу авиационного топлива. Об этом сообщает пресс-служба рязанского военного гарнизонного суда.
По данным следствия, в 2022 году офицеры украли топливо, принадлежащее Минобороны на сумму более 12 млн рублей.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы и штрафы от 300 до 400 тыс. рублей.