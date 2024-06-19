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В Рязани осудили пять офицеров ВКС России за кражу авиационного топлива
По данным следствия, в 2022 году офицеры украли топливо, принадлежащее Минобороны на сумму более 12 млн рублей.

В Рязани осудили пять офицеров ВКС России за кражу авиационного топлива. Об этом сообщает пресс-служба рязанского военного гарнизонного суда.

По данным следствия, в 2022 году офицеры украли топливо, принадлежащее Минобороны на сумму более 12 млн рублей.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы и штрафы от 300 до 400 тыс. рублей.