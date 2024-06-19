В Рязани осудили организаторов подпольной лаборатории по производству наркотиков

Рязанский областной суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима: иностранному гражданину — на срок в 17 лет, жителю города Москвы — на срок в 16 лет и 6 месяцев, жителю Тверской области — на срок в 8 лет. Приговор вступил в законную силу.

В Рязани осудили организаторов подпольной лаборатории по производству наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В октябре 2022 года сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России узнали, что в селе Кипчаково Кораблинского района действует подпольная лаборатория, где серийно изготавливается мефедрон. В ходе проведения специальной операции полицейские в частном доме задержали гражданина одной из стран Закавказья и жителя города Москвы.

В доме нашли 552 грамма порошкообразного вещества, более 4 десятков емкостей и канистр с жидкостью, 2 программируемые мешалки с подогревом, вакуумный насос, вакуумный упаковщик, 2 химических холодильника, морозильный ларь, лабораторную посуду, электронные весы и распираторы. Все вещества и предметы были направлены в на экспертизу, результаты которой показали, что в порошке и жидкостях содержится мефедрон общей массой 4605 г.

Также в Кипчакове оперативники нашли 54 грамма мефедрона, который ранее заложили в тайник.

В рамках операции в Кораблинском районе полицейские также задержали автомобиль, в котором находился третий участник организованной группы — житель Тверской области.

В отношении производителей наркотика было возбуждено уголовное дело. Рязанский областной суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы: иностранному гражданину — на срок в 17 лет, жителю города Москвы — на срок в 16 лет и 6 месяцев, жителю Тверской области — на срок в 8 лет. Приговор вступил в законную силу.