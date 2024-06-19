В Пителинском районе начали массово гибнуть пчелы

Отмечается, пчелы начали массово гибнуть на пасеках в селах Пеньки, Большие Мочилы, Обухово.

В Пителинском районе начали массово гибнуть пчелы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, пчелы начали массово гибнуть на пасеках в селах Пеньки, Большие Мочилы, Обухово.

Один из пчеловодов рассказал, что насекомые начали гибнуть после того, как местные аграрии обработали поле с посевами горчицы инсектицидом.

Ранее в Шацком районе массово погибли урожай и пчелы. Также из-за химической обработки полей пчелы погибли в Старожиловском районе.