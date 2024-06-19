В Москве мигрант задул свечи в церкви и напал на прихожанку

В Москве мигрант задул свечи в церкви и напал на прихожанку. Об этом в среду, 19 июня, сообщил Telegram-канал «Столичный СК».

«По данным следствия, в дневное время 18 июня 2024 года фигурант с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — написали представители ведомства.

Нарушителя задержали. Им оказался 20-летний гражданин Республики Таджикистан.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).