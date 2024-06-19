В Крыму мужчина приставал к 11-летним девочкам и показывал пенис семилетней

В Крыму мужчина приставал к 11-летним девочкам и показывал пенис семилетней. Об этом в среду, 19 июня, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Первое заявление на эксгибициониста из Красноперекопска написала мама младшей школьницы. Когда полиция начала проверку, вскрылся еще один эпизод: этот же мужчина распускал руки в магазине, когда покупал водку, — трогал двух несовершеннолетних за ягодицы. Испуганные девочки рассказали обо всем родителям, извращенца быстро нашли.

Мужчина признался только в том, что приставал к подросткам.