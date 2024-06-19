В Красноярском крае в ДТП на федеральной трассе погибли четыре человека

В Красноярском крае в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла утром в среду, 19 июня, на 565 километре трассы Р-255 «Сибирь».

По предварительной информации, водитель Toyota Estima, в котором находились восемь иностранцев, ехал со стороны Красноярска в сторону Кемерова. Автомобиль выехал на «встречку», где столкнулся с «ГАЗ», которым управлял 61-летний мужчина.

Четверо погибших находились в Toyota, они умерли на месте аварии от полученных ранений. Еще трое получили травмы. Водитель «ГАЗ» не пострадал.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.