В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом в среду, 19 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным следственного комитета, задержанный — 49-летний ранее судимый местный житель. По словам горожан, потенциальный убийца недавно вернулся из зоны СВО.

Мужчину пять лет назад приговорили к 13,5 годам лишения свободы за убийство пожилой женщины. Из колонии осужденный завербовался для участия в СВО. К концу 2023 года боец попал в плен, где провел несколько месяцев. Позже он был внесен в списки на обмен и в феврале вернулся в Кузбасс.

Напомним, ранее стало известно, что в Кемеровской области нашли труп пропавшей 12-летней девочки.