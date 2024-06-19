В Кемеровской области нашли труп пропавшей 12-летней девочки

В Кемеровской области нашли труп пропавшей 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в колодце недалеко от заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России. Устанавливаются обстоятельства случившегося.