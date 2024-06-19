В Госдуму внесут законопроект о запрете увольнять молодых матерей

Поправки планируют внести в Трудовой кодекс.

В Госдуму внесут законопроект о запрете увольнять молодых матерей. Об этом сообщили « Известия ».

"Необходимость разработки поправок к ст. 261 Трудового кодекса РФ продиктована наличием коллизии между основным законом страны — Конституцией и положениями Трудового с точки зрения реализации основных конституционных принципов РФ как социального государства, что приобретает особую значимость ввиду проведенной в 2020 году конституционной реформы", — указано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что до 1 февраля 2002 года в Кодексе законов о труде существовала статья 170 «Гарантии при приеме на работу и увольнении беременных женщин и работников, имеющих несовершеннолетних детей» — там устанавливались гарантии для матерей, в том числе работающих по срочным трудовым договорам. Однако из новой редакции Трудового кодекса норму исключили.

«Предлагаем поддержать молодых мам, чей срочный трудовой договор истекает во время беременности или сразу же после родов. Проблема в том, что сегодня работодатели имеют право расторгать с ними срочный договор сразу же после окончания отпуска по беременности и родам — через 70 календарных дней после рождения малыша. Женщинам с бессрочным трудовым договором гарантируется сохранение рабочего места до достижения малышом трехлетнего возраста», — пояснил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, поэтому необходимо уравнять права женщин, работающих по срочному договору, и тех, кто трудится на основе бессрочного договора.