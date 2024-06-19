В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в такси на федеральном уровне

По словам автора инициативы, мера показала свою эффективность в регионах, где уже ввели ограничения.

В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в такси на федеральном уровне. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам автора инициативы, мера показала свою эффективность в регионах, где уже ввели ограничения.

Депутат отметила, что сфера такси находится среди проблемных. По ее словам, таксистам-мигрантам «можно платить гораздо меньше, чем компетентным водителям», а если они не нужны, их увольняют и привозят новых. Уволенные мигранты остаются без работы и помощи в чужой стране, проблему могла бы решить ответственность работодателей, в том числе и материальная, на всех этапах пребывания иностранцев в РФ.