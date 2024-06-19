SHOT: в России хотят установить максимальный предельный возраст для водителей

Авторы инициативы предлагают запретить водить людям старше 70 лет.

В России хотят установить максимальный предельный возраст для водителей. Об этом в среду, 19 июня, сообщил Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на общественное движение «Ветераны России».

Авторы инициативы предлагают запретить водить людям старше 70 лет. Свою позицию участники движения аргументировали тем, что у граждан в возрасте часто ухудшаются слух или зрение, а также замедляется реакция. Это, по их мнению, может создавать опасность на дороге — на таком фоне возрастным водителям нужно проходить внеочередные и более строгие осмотры врачей.

«В случае успешного прохождения медицинской комиссии, водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на десять лет, как обычно, а на более короткий срок — например, на пять лет и менее», — говорится в предложении движения.