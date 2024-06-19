Рязанская мэрия прокомментировала обвал грунта около Дядьковского затона

Как отметили в мэрии, около затона произошла утечка на водопроводе. По их словам, из-за погодных условий и сырого грунта техника не может подобраться к месту аварии.

Рязанская мэрия прокомментировала обвал грунта и «фонтаны» воды из-под земли около Дядьковского затона. Комментарий появился в Telegram-канале губернатора Павла Малкова.

Как отметили в мэрии, около затона произошла утечка на водопроводе. По их словам, из-за погодных условий и сырого грунта техника не может подобраться к месту аварии.

По словам рязанцев, которые писали о проблеме с начала марта, утечку заметили в начале февраля, и вода течет уже около пяти месяцев.

«Как только погода станет благоприятной, мы обязательно проведем ремонтные работы», — пообещали в ведомстве.

Напомним, в последний раз на «фонтаны» около Дядьковского затона местные жители жаловались в июне.

В конце марта мэрия сообщала, что повреждение произошло на системе артезианского водоснабжения Окского водозабора. Из труб текла питьевая вода.