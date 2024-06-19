Рязанцы возмутились работой туалета в Лесопарке

Отмечается, что уборная закрыта после 21:00, когда в парке еще много отдыхающих.

Рязанцы возмутились работой туалета в Лесопарке. Об этом в среду, 19 июня, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

«Хотелось бы обратиться к администрации города и руководству МАУК „Лесопарк“. Установив один туалет на весь довольно немаленький парк, можно было ли хотя бы как-то разумно подойти к вопросу о режиме работы? Туалет в парке работает до 21:00, а после люди не гуляют и не ходят в туалет? Людей в парке после 21:00 достаточно много, особенно в летнее время. Других туалетов поблизости нет. Можно ли как-то решить этот вопрос и продлить время работы?», — написал автор публикации.