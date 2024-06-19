Рязанцы пожаловались на состояние дороги в Шацком районе
«Дорога Шацк-Моршанск, ехать невозможно, дорожное полотно в ужасном состоянии, объезжать ямы бесполезно, они везде! Скорость не превышает 20 километров в час, куда смотрят должностные лица?» — подписал автор поста.
Рязанцы пожаловались на состояние дороги в Шацком районе. Видео опубликовали в Telegram-канале Rzn Life.
«Дорога „Шацк-Моршанск“, ехать невозможно, дорожное полотно в ужасном состоянии, объезжать ямы бесполезно, они везде! Скорость не превышает 20 километров в час, куда смотрят должностные лица?» — подписал автор поста.