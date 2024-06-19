Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

По словам Владимира Путина, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило РИА Новости.

Церемония состоялась в рамках государственного визита Путина в КНДР.

Путин отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также глава государства в контексте подписания документа обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений и самолетов для ударов по России.

«Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — сказал Путин.