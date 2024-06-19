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Производитель продукции Zewa и Libress сменит название на «Эволюцию комфорта»
Отмечается, что к ребрендингу готовятся также торговые марки.

Компания-производитель «Эссити», которая выпускает продукцию Zewa и Libresse сменит название на «Эволюцию комфорта». Об этом в среду, 19 июня, сообщило ТАСС.

«Сейчас нам важно сохранить доверие наших клиентов и сотрудников, а также продолжить вести успешный бизнес с новым именем компании — «Эволюция комфорта» (общество с ограниченной ответственностью «Эволюция комфорта», ООО «ЭвоКом»)", — отметил производитель.

Шведская компания Essity в июле 2023 года сообщила, что завершила продажу своего бизнеса и ушла с российского рынка.

Представители производителя также добавили, что смена названия — это старт масштабной кампании по ребрендингу.

«Торговые марки тоже готовятся к ребрендингу: одно из условий сделки — переход части брендов на кириллицу, об изменениях брендов мы сообщим дополнительно», — заключили в сообщении.