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Полиция ищет очевидцев наезда на 40-летнюю рязанку
ДТП случилось 11 апреля в Рязани возле дома № 59/1 на улице Гагарина.

Полиция ищет очевидцев наезда на 40-летнюю рязанку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 11 апреля в Рязани возле дома № 59/1 на улице Гагарина. 36-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Ленд Ровер Фрилендер 2», сбил 40-летнюю жительницу Рязанской области.

В результате женщина получила различные травмы и была госпитализирована.

Всех, кто обладает информацией о данном ДТП просят обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.