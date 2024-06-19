Полицейские раскрыли кражу двух телевизоров из квартиры в центре Рязани

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские раскрыли кражу двух телевизоров из квартиры в центре Рязани. Об этом в среду, 19 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

50-летняя жительница областного центра заявила, что из квартиры на улице Чапаева, которую она сдает в аренду, пропали два телевизора. Женщина добавила, что в сутки, когда произошло хищение, помещение не было арендовано, а дверной замок оказался целым.

Полицейские выяснили, что хозяйка использовала для передачи ключа постояльцам и обратно один из почтовых ящиков.

Оперативники нашли свидетеля, который видел рядом с домом потерпевшей мужчину с двумя телевизорами подмышками.

По описанию внешности полицейские узнали 33-летнего рязанца. Ранее его осудили за серию квартирных краж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Хищения он совершал из квартир, которые арендовал посуточно. Чаще всего, забирал телевизоры.

Рецидивиста нашли и установили причастность к краже. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина пристрастился к употреблению наркотиков. Ему понадобились деньги для покупки запрещенных веществ. Рецидивист специально обходил подъезды многоэтажных домов и осматривал почтовые ящики. В доме на улице Чапаева он нашел ключ, открыл дверь и забрал два телевизора, которые сбыл случайному знакомому.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.