На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Сообщение опубликовал городской «Водоканал».
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
В среду, 19 июня, до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 16, 16а;
- улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1;
- улица Тимакова, дом № 22 корпус 2;
- улица Мирная, дома №№ 1, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 4 корпус .1, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10б, 11, 12, 12 корпус 1, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 15 корпус 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 корпус 1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37 корпус 1, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 75 корпус 1, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 89.