Минпросвещения РФ рекомендовали включить в учебники информацию о преступлениях киевского режима

Это следует из доклада парламентской комиссии.

Минпросвещения РФ порекомендовали включить в российские учебники информацию о преступлениях киевского режима. Об этом сообщило ТАСС .

«Рекомендовать Министерству просвещения РФ и Министерству науки и высшего образования РФ включить в учебные пособия по истории и общественным наукам информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов середины XX века», — указано в докладе парламентской комиссии.