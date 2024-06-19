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КРЭТ представил ЭЗС «ФОРА» на выставке «зеленых» технологий RENWEX в Москве

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) демонстрирует на 5-й юбилейной Международной выставке и форуме «RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» в Москве электрозарядные станции серии «Фора».

ЭЗС производства Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) представлены в двух вариантах — настенном и стационарном. Первые обладают мощностью в 22 кВт, а стационарные — в 50 кВт и 150 кВт.

«Приборный завод серийно производит ЭЗС „ФОРА“ более восьми лет, ориентируясь на решение задач, связанных с активным созданием, развитием и расширением сети зарядных станций по всей стране. Предприятие выводит на рынок новые модели, например, станцию постоянного тока „ФОРА“ ЭЗС-DС-2Д мощностью 150 кВт, представленную на выставке. Она предназначена для одновременной зарядки трех электромобилей всех типов и производителей за 30-60 минут. Может быть размещена на наземных, подземных парковках, АЗС, трассах. В конструкции предусмотрен цифровой дисплей с голосовым меню на русском языке с наглядной информацией о зарядке и состоянии зарядной станции. Этот процесс автовладелец может наблюдать также через мобильное приложение. Производство станции „ФОРА“ ЭЗС-DС-2Д 150 кВт субсидируется государством», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

На сегодняшний день в России установлено более 250 станций постоянного и переменного тока производства ГРПЗ. В рамках проекта «Разработка и серийное производство электрозарядных станций для электротранспорта» на предприятии проводится реконструкция и техническое перевооружение, внедряется современное оборудование, запускаются новые производственные мощности.

Выставка и форум «RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» организованы при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. В мероприятии приняли участие 70 компаний из пяти стран мира, 6500 посетителей из 29 государств.