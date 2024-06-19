Директором Рязанского дворца молодежи стал Сергей Прошин

Ранее он являлся председателем профкома РГУ имени Есенина и возглавлял Центр карьеры вуза.

С 18 июня директором Рязанского дворца молодежи стал Сергей Прошин. Информацию он подтвердил РЗН. инфо.

Ранее Прошин работал в РГУ имени Есенина в должности председателя профкома. Также он возглавлял Центр карьеры вуза.

Напомним, в мае бывший директор Дворца молодежи Николай Плетнев покинул должность. Позже стало известно, что он будет работать в аппарате Рязанской гордумы.