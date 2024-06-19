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ЦБ: 75% россиян предпочитают безналичный способ оплаты
13% опрошенных платят купюрами просто по привычке.

75% россиян предпочитают безналичный способ оплаты. Такие результаты показал опрос Центробанка.

Доля тех, кто использует в повседневных расчетах наличные, по итогам 2023 года сократилась с 27 до 24%.

«Чаще всего люди расплачиваются банковской картой (75%), на втором месте по популярности — мобильные переводы и онлайн-банки (48%), на третьем — Система быстрых платежей (28%)», — указано на сайте регулятора.

При этом 29% респондентов заявили, что у них нет возможности оплатить покупку картой, поэтому они «по старинке» предпочитают купюры. Еще 13% сообщили, что платят наличными просто по привычке. Такой способ чаще всего используется при покупках в небольших магазинах, на рынках и заправках, в общественном транспорте, кафе или ресторанах.

Также среди опрошенных 83% почти всегда имеют при себе банкноты на сумму более 300 рублей, а 28% тех, кто предпочитает безналичный расчет, носят с собой купюры на сумму более 1 тысячи рублей.