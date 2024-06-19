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Арбитражный суд на 90 суток закрыл рязанское кафе
Причина — нарушения при продаже алкоголя.

Арбитражный суд Рязанской области привлек ООО «МОНОЛИТ» к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В одном из кафе в Советском районе Рязани полицейские выявили продажу спиртного без сопроводительных документов. Также у заведения не было лицензии на осуществление деятельности по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из-за этого на ООО «МОНОЛИТ» составили административные протоколы.

В целях привлечения ответчика к административной ответственности, Отдел МВД РФ по Советскому району Рязани обратился в Арбитражный суд Рязанской области. Он привлек общество к ответственности и приостановил деятельность кафе на 90 суток. Изъятый алкоголь уничтожат.

Уточняется, что решение не вступило в законную силу.