Женщину, которая напала на детей в Шилове, задержали

Напомним, инцидент произошел вечером 17 июня. Пьяная женщина напала на детей. Очевидцы вызвали на место полицию.

Женщину, которая напала на детей в Шилове, задержали. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, инцидент произошел вечером 17 июня. Пьяная женщина напала на детей. Очевидцы вызвали на место полицию.

«На место выехали сотрудники полиции, задержали женщину и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, женщина будет привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также за неуплату штрафа за ранее совершенное административное правонарушение», — сообщили в МВД.

Ранее появилось видео нападения.