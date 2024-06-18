ВС РФ поразили цех по производству украинских доронов

Российские средства ПВО сбили за сутки 24 украинских БПЛА и управляемую ракету «Нептун-МД».

ВС РФ поразили цех по производству украинских доронов. Об этом сообщает Минобороны.

Также в министерстве отметили, что за сутки ВСУ потеряли до 1840 человек.

Уничтожены две пусковые установки С-300, поражен цех производства украинских дронов, а также склад 44-й бригады ВСУ, с которого шла разгрузка западной техники.

Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских БПЛА и управляемую ракету «Нептун-МД».