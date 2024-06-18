Во Владивостоке группа мигрантов изнасиловала 21-летнюю девушку

Во Владивостоке группа мигрантов изнасиловала 21-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, приезжие напали на девушку, работавшую в кафе недалеко от пляжа, и изнасиловали ее.

Отмечается, что сразу после этого они попытались покинуть страну, но четверо из них были задержаны в аэропорту Кневичи. Еще один преступник был задержан во Владивостоке.

Задержанные доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.