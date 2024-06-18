В Воскресенске 19-летняя девушка бросалась с ножом на людей в магазине

В Воскресенске 19-летняя девушка бросалась с ножом на людей в магазине. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП Россия сегодня».

Посетительницу смогли обезвредить несколько мужчин. Один из них броском попал ей в голову корзиной для продуктов, в этот момент подоспели остальные.

Обошлось без пострадавших. Напавшую задержали, возбуждено уголовное дело.

По данным следственного комитета, дебоширка внезапно схватила нож с прилавка. пПричины нападения неизвестны.