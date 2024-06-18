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В УМВД сообщили подробности смертельного ДТП в Рязанской области
На месте происшествия находится руководство УМВД России по Рязанской области и региональной Госавтоинспекции.

В УМВД сообщили подробности смертельного ДТП в Рязанской области. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

По данным полиции, в результате ДТП находившиеся в микроавтобусе «ГАЗ» семь человек погибли и девять получили травмы различной степени тяжести. Погиб также водитель автомобиля Land Rover, а его пассажиры — женщина и трое несовершеннолетних детей — с ранениями госпитализированы в медицинскую организацию.

На месте происшествия находится руководство УМВД России по Рязанской области и региональной Госавтоинспекции. Работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства аварии. На трассе организовано реверсивное движение.

Ранее стали известны личности погибших в ДТП под Шиловом. Было возбуждено уголовное дело. Губернатор поручил министру здравоохранения выехать в Шилово для помощи пострадавшим в массовом ДТП. Напомним, предварительной причиной аварии стал выезд «ГАЗели» на встречную полосу.