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В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника своей знакомой

В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СК по республике Бурятия.

По данным следствия, мужчина приехал к женщине в ночь на 17 июня, но в дом его не пустили. Он остался ночевать во дворе, а утром он увидел молодого человека и и погнался за ним.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что подросток пытался привлечь внимание проезжающих водителей, но никто не остановился. Нападавший нагнал его возле остановки, ударил электрошокером и ножом.

Мальчик умер на месте.

Фото: RT.