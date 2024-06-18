В Уфе годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа

В Уфе годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа. Об этом во вторник, 18 июня, сообщила Газета.ru.

Инцидент произошел на Набережной улице. По предварительной информации, мать вместе с тремя детьми приехала к бабушке. Взрослые ушли на кухню, ребенок со старшими братьями остался в комнате.

Мальчик хотел выглянуть на улицу, поднялся на подоконник и упал. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.