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В Томской области мужчина выстрелил в ногу знакомому, чтобы попасть на СВО

В Томской области мужчина выстрелил в ногу знакомому, чтобы попасть на СВО. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Известно, что стрелок проживал в лесной избе у озера без работы и прописки. Из-за этого он дважды не смог попасть в зону специальной военной операции.

К обвиняемому пришел приятель, вместе они выпили. Во время застолья фигурант достал ружье, направил в голову гостя и сказал, что тот станет его «билетом на СВО».

По словам пострадавшего, в последний момент он ладонью отвел дуло, выстрел попал в бедро. Мужчину госпитализировали.

На суде обвиняемый признал вину. Его приговорили к двум годам условно и обязали получить регистрацию и прописку.

Отмечается, что сейчас мужчина находится в зоне специальной военной операции.