В Северодвинске неизвестный убедил ребенка открыть газ в квартире и поджечь его

В Северодвинске неизвестный убедил ребенка открыть газ в квартире и поджечь его. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил Telegram-канал «Топор 18+".

11-летнему мальчику позвонил незнакомец, представился начальником отца и сказал, что для проверки газовой системы нужно включить конфорки и закрыть окна и двери.

Около 20 минут школьник сидел с включенным газом, а затем начал щелкать зажигалкой. В этот момент его отец вернулся за телефоном и прервал разговор. Мужчина закрыл все вентили, открыл окна и стал проветривать, а когда взял трубку, услышал: «Ты не мог прийти на 10 минут позже? Не было бы твоего выродка и хаты». Преступника ищут. Возбуждено уголовное дело.