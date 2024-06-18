В Рязанской районе пропал 89-летний пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Василий Столяров из села Долгино пропал 17 июня.
В Рязанской районе пропал 89-летний пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи. Об этом сообщает ПСО «Мещера».
Василий Столяров из села Долгино пропал 17 июня.
Он имеет рост 165 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза.
В день пропажи был одет в светлую рубашку цвета хаки, тельняшку, серые штаны, кепку с 5 звездами и флагом США, голубые кроксы.
Отмечается, что нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефону