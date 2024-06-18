В рязанской облдуме обсудили исполнение бюджета за 2023 год

В понедельник, 17 июня, в рязанской областной думе депутаты и чиновники на публичных слушаниях обсудили исполнение областного бюджета за 2023 год.

В понедельник, 17 июня, в рязанской областной думе депутаты и чиновники на публичных слушаниях обсудили исполнение областного бюджета за 2023 год.

Председатель облдумы Аркадий Фомин подчеркнул, что в 2023 году велась работа по достижению национальных целей и обеспечению всех социальных обязательств, определенных президентом Владимиром Путиным и губернатором Павлом Малковым.

«Мы продолжили работу над достижением национальных целей. А это социальные объекты, модернизация системы ЖКХ, развитие здравоохранения и агропромышленного комплекса. В то же время наращивание мер поддержки участников СВО и их близких. Хочу отметить, что в области выстроена комплексная система поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», — отметил Фомин.

С основным докладом выступила министр финансов региона Марина Наумова. Она сообщила, что доходы в прошлом году сложились в сумме 99,2 млрд рублей (+ 6% к уровню 2022 года), расходы составили 100 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем в 2022 году. Дефицит — 814 млн рублей.

Глава ведомства подробно остановилась на реализации в регионе 12 национальных проектов. Общий объем финансирования — 21,5 млрд рублей, из которых 18,5 млрд направлены на пять основных проектов. Так, 8,6 млрд рублей освоено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: отремонтировали более 230 км региональных и местных автомобильных дорог, ввели в эксплуатацию 89 км линий электроосвещения в 53 населенных пунктах.

Нацпроект «Жилье и городская среда» профинансирован в объеме 3,9 млрд рублей: благоустроено 27 общественных территорий, построено 9 объектов питьевого водоснабжения, создана коммунальная и транспортная инфраструктура поселков.

Общий объем финансирования нацпроекта «Демография — 2,9 млрд рублей. В рамках проекта осуществлена финансовая поддержка семей при рождении детей.

Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году составило 1,9 млрд рублей: закупалось оборудование и легковые автомобили для первичного звена здравоохранения, капитально ремонтировались здания медицинских организаций области, приобретались лекарства для пациентов.

В рамках нацпроекта «Образование» на развитие системы образования региона направлено более 1 млрд рублей: строительство школ, на развитие «Точки роста» в селах и обновление технической базы.

Наумова также отметила, что благодаря проектам, не включенным в национальные, в регионе организовано горячее питание школьников, приобретается коммунальная техника, машины скорой медицинской помощи и медицинское оборудование, выплачиваются единовременные выплаты при рождении ребенка и материальная помощь участникам СВО, членам их семей, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Член общественного Совета при региональном парламенте Виктор Пронькин поднял тему лекарственного обеспечения онкобольных и лечения таких пациентов. Министр здравоохранения Александр Пшенников напомнил, что в прошлом году в регионе заработал современный онкологический центр. Кроме того, был запущен третий линейный ускоритель, который полностью закрыл потребность Рязанской области в лучевой терапии. Большая работа проводится по наращиванию объемов раннего выявления заболеваний. Пшенников также добавил, что в минувшем году на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан было выделено более 690 млн рублей.

Кроме того, на слушаниях обсудили состояние энергосистемы региона, в частности, проблему с отключением света в Рязани.

После публичных слушаний депутаты продолжат работу над проектом закона «Об исполнении областного бюджета за 2023 год».