В Рязанской области задержали жителя Подмосковья с наркотиком

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области задержали жителя Подмосковья с наркотиком. Об этом сообщило региональное УМВД.

На трассе в Рыбновском районе оперативники остановили автомобиль Nissan X-Trail, за рулем которого был 37-летний житель Воскресенска. Полицейские обследовали салон машины. В технической нише под ковролином у переднего пассажирского сиденья они нашли упаковку с производным N — метилэфедрона массой 485 граммов.

По предварительной информации, мужчина перевозил наркотики в интересах нелегального интернет-магазина. Он планировал через тайник передать запрещенные вещества розничным распространителям.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

«В ходе расследования и оперативного сопровождения уголовного дела полицейские установили, что в Подмосковье, возможно, находится тайник с наркотиком, принадлежащий организованной преступной группе. Оперативники УНК выехали в Воскресенский район и на участке местности изъяли 492 грамма производного N — метилэфедрона», — отметили в ведомстве.