В Рязанской области мужчину осудили за незаконное хранение взрывчатки

Его приговорили к условному сроку.

В Рязанской области мужчину осудили за незаконное хранение взрывчатки. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года.

В доме в поселке Андроново Клепиковского района подсудимый нашел четыре банки с бездымным порохом массой более 500 граммов. Он незаконно хранил взрывчатку до момента, когда ее изъяли полицейские.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.