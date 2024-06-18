В Рязани закрасили надписи с контактами для приобретения запрещенных веществ

Волонтеры работали в Московском районе.

В Рязани закрасили надписи с контактами для приобретения запрещенных веществ. Об этом во вторник, 18 июня, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Волонтеры Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» совместно с сотрудником УМВД России по Рязанской области провели традиционную акцию «Чистые стены».

Ее цель заключается в ликвидации надписей, содержащих контактные данные мест, где можно приобрести наркотические средства и психоактивные вещества.

Волонтеры закрасили 78 надписей в Московском районе Рязани.